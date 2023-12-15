БРЮССЕЛЬ, 15 дек – ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита, проходящего в Брюсселе, ошибочно приветствовали "принятие" 12-го пакета санкций против России, притом что они еще не были даже согласованы на уровне постпредов. ЕС намерен продолжить расширение санкций против России

"Евросоюз приветствует принятие 12-го пакета санкций", — заявляется в документе.

Как объяснил журналистам, которые пожаловались на "неправильные выводы" саммита, источник в Брюсселе, европейские лидеры приветствовали достигнутую ранее принципиальную политическую договоренность стран Евросоюза по поводу 12-го пакета антироссийских санкций, однако его все еще требуется утвердить и принять Советом ЕС.

Как гласят правила ЕС, санкции считаются принятыми после того, как прошла процедура согласования министрами всех государств-членов, а вступают в силу лишь после публикации в официальном журнале сообщества.

СМИ со ссылкой на европейские источники ранее сообщали, что Австрия сейчас блокирует утверждение пакета санкций и стремится исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций Евросоюза в отношении России.

В марте 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список, обвинив в продолжение работы банка в России.