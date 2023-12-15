МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Венгрия снова приняла решение о блокировании пакета помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Виктор Орбан. В Венгрии оценили перспективу переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Вето на дополнительные деньги для Украины", — написал Орбан в социальной сети Х, говоря об итогах ночного заседания саммита Евросоюза. Он добавил, что стороны вернутся к этому вопросу в следующем году "после соответствующей подготовки".

Агентство Франс Пресс сообщает, что речь идет о 50 миллиардах макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.

Председатель Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает на то, что руководители Евросоюза смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале будущего года.

Практически все решения Евросоюза по Киеву сейчас блокирует Будапешт, в том числе восьмой по счету транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов евро на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на период 2024-2027 годы.