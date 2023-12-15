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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231215/842573967.html
Венгрия вновь заблокировала пакет финансовой помощи Украине
Макроэкономика
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Венгрия снова приняла решение о блокировании пакета помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Виктор Орбан. "Вето на дополнительные деньги для Украины", —... ПРАЙМ, 15.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, венгрия, украина, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Венгрия снова приняла решение о блокировании пакета помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Вето на дополнительные деньги для Украины", — написал Орбан в социальной сети Х, говоря об итогах ночного заседания саммита Евросоюза. Он добавил, что стороны вернутся к этому вопросу в следующем году "после соответствующей подготовки".
Агентство Франс Пресс сообщает, что речь идет о 50 миллиардах макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
Председатель Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает на то, что руководители Евросоюза смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале будущего года.
Практически все решения Евросоюза по Киеву сейчас блокирует Будапешт, в том числе восьмой по счету транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов евро на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на период 2024-2027 годы.