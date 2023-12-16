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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231216/842585384.html
"Безумие". В Европарламенте охарактеризовали политику в отношении Украины
Макроэкономика
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Политика Евросоюза и НАТО в отношении Украины безумна, заявил в своем микроблоге в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес. Таким образом он прокомментировал слова... ПРАЙМ, 16.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, евросоюз, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Политика Евросоюза и НАТО в отношении Украины безумна, заявил в своем микроблоге в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес.
Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара о том, что Украина "в опасности" и не выживет без постоянной поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов.
Уоллес указал на то, что США и ЕС не хотели, чтобы конфликт закончился, помимо этого, генсек НАТО Столтенберг хвастался, что они спровоцировали его.
Депутат добавил, что ЕС потратил миллиарды на разжигание этого конфликта, в итоге Украина разрушена.
"Всё для чего? Чтобы облегчить геополитические интересы США? Безумие", — подчеркнул Уоллес.