МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Политика Евросоюза и НАТО в отношении Украины безумна, заявил в своем микроблоге в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес. "Предатели". Во Франции согласились со словами Путина о лидерах стран ЕС

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара о том, что Украина "в опасности" и не выживет без постоянной поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

Уоллес указал на то, что США и ЕС не хотели, чтобы конфликт закончился, помимо этого, генсек НАТО Столтенберг хвастался, что они спровоцировали его.

Депутат добавил, что ЕС потратил миллиарды на разжигание этого конфликта, в итоге Украина разрушена.

"Всё для чего? Чтобы облегчить геополитические интересы США? Безумие", — подчеркнул Уоллес.