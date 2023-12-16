ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Двухпартийная группа сенаторов США и представители Белого дома, направленные администрацией президента страны Джо Байдена для переговоров по согласованию сделки об ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку помощи Украине, могут представить параметры соглашения уже в ближайшее воскресенье, 17 декабря, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники. Америка отвергла Зеленского, пишут СМИ

Двухпартийная группа сенаторов и представители Белого дома, участвующие в переговорах о пакете по защите границы, поставили цель представить параметры сделки в воскресенье.

По данным собеседников издания, в случае невозможности договориться о параметрах сделки до конца текущей недели, сенаторы и чиновники Белого дома планируют представить их в понедельник, 18 декабря.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине.

Сенат, где доминируют демократы, решил собраться в понедельник для продолжения работы над сделкой, а ближайшие выходные посвятить консультациям с Белым домом, где будто бы наметился прогресс.

В свою очередь, источник РИА Новости в Капитолии заявил о том, что палата представителей США не будет возвращаться с новогодних каникул раньше положенного срока для работы над запросом президента страны Джо Байдена по выделению средств на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, даже если сенаторы в нерабочее время достигнут соглашения и поддержат его.

В четверг спикер палаты Майк Джонсон сообщил, что палата представителей не станет обсуждать наспех подготовленную сделку между республиканцами и демократами в сенате по Украине в случае ее достижения.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".