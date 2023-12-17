МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Элизабет Борн применила статью конституции 49.3 для запуска процедуры принятия законопроекта о бюджете Франции на 2024 год без голосования, сообщает телеканал BFMTV. Французские фермеры протестуют против импорта украинской продукции

"Элизабет Борн вновь прибегла в субботу к статье 49.3 конституции в отношении всего текста законопроекта в новом чтении в национальном собрании", — указывает телеканал.

Левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству. Если он будет отклонен, законопроект будет считаться принятым. Окончательное одобрение законопроекта о бюджете Франции на 2024 год через введение в действие статьи 49.3 конституции ожидается в конце следующей недели, говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что за время своего пребывания на посту премьер-министра Элизабет Борн применяла статью 49.3 французской конституции уже 22 раза.