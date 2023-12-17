МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Выступление президента Владимира Путина на большой пресс-конференции говорит об успехе российской армии в ходе конфликта, пишет обозреватель Sky News Шон Белл. Полковник СБУ пожаловался на российское оружие, с которым нельзя справиться

"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход военных действий изменяется в его пользу", — заявил он.

Журналист констатирует, что несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, весеннее наступление Украины не оправдало ожиданий.

После разочарования весенним наступлением ВСУ западные лидеры неизбежно задаются вопросом, может ли Украина достичь выигрыша на поле боя, или же продолжение военных действий может привести к большим потерям среди украинцев, подчеркнул Белл.