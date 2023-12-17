2023-12-17T03:39:00+03:00
2023-12-17T03:39:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231217/842588151.html
На Западе увидели тревожный для Украины признак в выступлении Путина
Макроэкономика
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Выступление президента Владимира Путина на большой пресс-конференции говорит об успехе российской армии в ходе конфликта, пишет обозреватель Sky News Шон Белл. "Внешний вид... ПРАЙМ, 17.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, украина, владимир путин, сво, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Выступление президента Владимира Путина на большой пресс-конференции говорит об успехе российской армии в ходе конфликта, пишет обозреватель Sky News Шон Белл.
"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход военных действий изменяется в его пользу", — заявил он.
Журналист констатирует, что несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, весеннее наступление Украины не оправдало ожиданий.
После разочарования весенним наступлением ВСУ западные лидеры неизбежно задаются вопросом, может ли Украина достичь выигрыша на поле боя, или же продолжение военных действий может привести к большим потерям среди украинцев, подчеркнул Белл.