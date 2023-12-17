МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия создала механизм, который обеспечивает перечисление членских взносов в долларах и евро в пользу институтов Организации Объединенных Наций и других международные структур, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. В МИД прокомментировали новый пакет санкций против России

"Действительно, в прошлом году из-за незаконных ограничений, введенных против банковского сектора нашей страны, мы столкнулись с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций. На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро", — отметил дипломат.

По словам Ильичева, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, который был произведен в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".

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