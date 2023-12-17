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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231217/842588271.html
Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Россия создала механизм, который обеспечивает перечисление членских взносов в долларах и евро в пользу институтов Организации Объединенных Наций и других международные структур,... ПРАЙМ, 17.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, евро, санкции против рф, оон, доллары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия создала механизм, который обеспечивает перечисление членских взносов в долларах и евро в пользу институтов Организации Объединенных Наций и других международные структур, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Действительно, в прошлом году из-за незаконных ограничений, введенных против банковского сектора нашей страны, мы столкнулись с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций. На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро", — отметил дипломат.
По словам Ильичева, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, который был произведен в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.