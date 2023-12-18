МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пошлины на экспорт вызвали приостановку многих проектов, пишет РБК со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. "Русал" попросил Минпромторг отменить экспортные пошлины на алюминий

"После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка", — указал Шохин.

С 1 октября власти ввели экспортные пошлины на большое количество товаров с привязкой к курсу российской валюты, они будут действовать до конца 2024 года. «Курсовая рента» составляет от четырех до семи процентов от таможенной стоимости товара.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — соглашение, заключенное между инвестором и публично-правовым образованием, по которому последнее обязуется обеспечить инвестору неприменение в отношении него актов (решений) органов власти, ухудшающих его положение (стабилизационная оговорка) или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта.