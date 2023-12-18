2023-12-18T15:42:00+03:00
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2023-12-18T15:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231218/842599499.html
Шохин заявил об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин
Макроэкономика
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Пошлины на экспорт вызвали приостановку многих проектов, пишет РБК со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. "После... ПРАЙМ, 18.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, экспортные пошлины, проекты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пошлины на экспорт вызвали приостановку многих проектов, пишет РБК со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.
"После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка", — указал Шохин.
С 1 октября власти ввели экспортные пошлины на большое количество товаров с привязкой к курсу российской валюты, они будут действовать до конца 2024 года. «Курсовая рента» составляет от четырех до семи процентов от таможенной стоимости товара.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — соглашение, заключенное между инвестором и публично-правовым образованием, по которому последнее обязуется обеспечить инвестору неприменение в отношении него актов (решений) органов власти, ухудшающих его положение (стабилизационная оговорка) или создающих дополнительные барьеры или расходы при реализации проекта.