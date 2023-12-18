2023-12-18T18:37:47+03:00
2023-12-18T18:37:47+03:00
2023-12-18T18:37:47+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231218/842601760.html
Путин спрогнозировал рост молодых специалистов через три года
Макроэкономика
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Демографическая волна в России вырастет через три года, соответственно, и молодых специалистов станет в разы больше, сообщил России Владимир Путин. "Сейчас у нас демография идет... ПРАЙМ, 18.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, демография
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Демографическая волна в России вырастет через три года, соответственно, и молодых специалистов станет в разы больше, сообщил России Владимир Путин.
"Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас. Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять", — указал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Государству нужно подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, заключил российский лидер.