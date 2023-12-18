МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Демографическая волна в России вырастет через три года, соответственно, и молодых специалистов станет в разы больше, сообщил России Владимир Путин. Путин приехал в ЦИК России

"Сейчас у нас демография идет волнами… Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас. Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять", — указал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Государству нужно подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, заключил российский лидер.