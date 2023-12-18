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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231218/842602146.html
Путин продлил запрет на сделки с иностранными долями в ряде компаний России
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится в указе,... ПРАЙМ, 18.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, иностранные доли
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с принадлежащими "недружественным" нерезидентам долями ряда компаний РФ, до конца 2025 года, говорится в указе, размещенном на официальном портале правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив словами до "31 декабря 2025 года", — говорится в документе.
Опубликованный 5 августа 2022 года указ президента РФ запретил сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.