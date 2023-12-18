МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает разумным для торговых сетей ограничить наценку по долгосрочным контрактам на яйцо уровнем в 5% на срок до 1,5 месяцев, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский. Розничные цены на яйца в России достигли рекордного уровня

"Я считаю, что временно можно было бы на эти меры пойти — до тех пор, пока не снизится цена производителя — думаю, в течение месяца-полутора", — сказал он.

Глава ФАС пояснил, что у торговых сетей существует два вида договоров по яйцу — долгосрочный и тендерный, и как раз по первому наценка может быть больше.

"По долгосрочному наценка может быть больше, чем по тендерному. Мы анонсировали переговоры с торговыми сетями, чтобы они снизили наценку на долгосрочные договоры", — заметил Шаскольский.

Что касается производителей, продолжил глава ведомства, то служба проверяла 13 компаний на предмет сговора, на предмет антиконкурентного соглашения: собрали 285 тысяч различных документов по этому поводу, сейчас это все обрабатывается.

"Но вообще у нас самый крупнейший производитель занимает 5% рынка, а у нас меры антимонопольные работают в отношении доминирующих компаний. Поэтому если но мясу птицы цены уже начали снижаться — у нас три крупных компании есть, мы с ним работу провели, то по яйцу у нас сотни компаний. Доминирующих нету. Поэтому мы ищем нарушения антиконкурентных соглашений", — пояснил Шаскольский.