МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 декабря в годовом выражении почти не изменилась по сравнению с прошлой неделей, составила 7,48% по сравнению с 7,47% неделей ранее, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам ноября

"За неделю с 12 по 18 декабря 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,18%, год к году инфляция составила 7,48%", — говорится в документе.

Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,40%. "На плодоовощную продукцию цены выросли на 2,11%. На остальные продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей‌ недели – 0,23%. Подешевели мясо кур, сахар, гречневая крупа и мука, замедлилось удорожание макаронных изделии‌. На яйца рост цен продолжился", — сообщает министерство.

По его данным, в сегменте непродовольственных товаров сохранился умеренный рост цен (0,08%). При этом на легковые автомобили цены не изменились, а на электро- и бытовые приборы рост цен замедлился (до 0,04%), также подешевели строительные материалы (-0,17%). На бензин и дизель был умеренный‌ рост цен на 0,05% по каждому‌, а на туристические и бытовые услуги был околонулевои‌ рост цен (на 0,02%).

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%. Министр экономического развития Максим Решетников 7 декабря заявил, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам года.