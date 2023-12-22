МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Венгрия и Россия не должны иметь общей границы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с журналистами. ЕС не сможет принять решение по Украине без Венгрии, заявил Орбан

"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — приводит HirTV его слова.

Орбан также высказался против возможного приема Украины в НАТО. По его словам, Венгрия не заинтересована в союзе со страной, которая с кем-то находится в состоянии военного конфликта.

"Членство Украины в НАТО будет означать, что возникнет обязательство отправлять солдат на Украину, но мы этого не хотим", — подчеркнул он.

Говоря о возможных механизмах разрешения нынешнего конфликта, премьер отметил, что, по его мнению, прежде чем заключать мир. сначала необходимо достичь перемирия.