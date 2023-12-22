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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231222/842640134.html
Орбан заявил, что Венгрия и Россия не должны иметь общую границу
Макроэкономика
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Венгрия и Россия не должны иметь общей границы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с журналистами. "Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей... ПРАЙМ, 22.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, украина, венгрия, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Венгрия и Россия не должны иметь общей границы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с журналистами.
"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — приводит HirTV его слова.
Орбан также высказался против возможного приема Украины в НАТО. По его словам, Венгрия не заинтересована в союзе со страной, которая с кем-то находится в состоянии военного конфликта.
"Членство Украины в НАТО будет означать, что возникнет обязательство отправлять солдат на Украину, но мы этого не хотим", — подчеркнул он.
Говоря о возможных механизмах разрешения нынешнего конфликта, премьер отметил, что, по его мнению, прежде чем заключать мир. сначала необходимо достичь перемирия.