МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава венгерского правительства Виктор Орбан, комментируя решение Евросоюза начать переговоры с Киевом о вступлении, задался вопросом, планирует ли Брюссель принимать Украину вместе с присоединенными к России регионами и дислоцированными там российскими военнослужащими, призвав сначала уточнить актуальные размеры и численность населения самой Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу HirTV. Орбан заявил, что Венгрия и Россия не должны иметь общую границу

По его словам, "не нужно быть ученым, чтобы понять, что решение по старту переговоров о вступлении Украины в Евросоюз "причинит много вреда".

"Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальных численных показателей. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" — подчеркнул Орбан.

По словам премьера, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", но если все эти вопросы впоследствии всплывут, то "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем идти вперед, последует огромное разочарование".