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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231222/842640323.html
Орбан задался вопросом, с какими регионами ЕС собирается принимать Украину
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Глава венгерского правительства Виктор Орбан, комментируя решение Евросоюза начать переговоры с Киевом о вступлении, задался вопросом, планирует ли Брюссель принимать Украину... ПРАЙМ, 22.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, венгрия, сво, новые регионы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава венгерского правительства Виктор Орбан, комментируя решение Евросоюза начать переговоры с Киевом о вступлении, задался вопросом, планирует ли Брюссель принимать Украину вместе с присоединенными к России регионами и дислоцированными там российскими военнослужащими, призвав сначала уточнить актуальные размеры и численность населения самой Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу HirTV.
По его словам, "не нужно быть ученым, чтобы понять, что решение по старту переговоров о вступлении Украины в Евросоюз "причинит много вреда".
"Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальных численных показателей. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" — подчеркнул Орбан.
По словам премьера, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", но если все эти вопросы впоследствии всплывут, то "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем идти вперед, последует огромное разочарование".