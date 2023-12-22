МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу скончался в возрасте 99 лет в США, сообщает газета New York Times с ссылкой на сына экономиста.

"Роберт Мертон Солоу, получивший Нобелевскую премию по экономике в 1987 году за свою теорию о том, что технологические достижения в большей степени, чем рост капитала и рабочей силы, стали основным движущим фактором экономического роста в США, скончался в четверг в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс… Его сын Джон подтвердил его смерть", — сообщает газета.

Профессор Солоу преподавал в Массачусетском технологическом институте, был экономическим советником президентов Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.