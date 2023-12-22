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2023
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В США умер нобелевский лауреат Роберт Солоу
Макроэкономика
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Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу скончался в возрасте 99 лет в США, сообщает газета New York Times с ссылкой на сына экономиста. "Роберт Мертон... ПРАЙМ, 22.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, нобелевская премия, сша, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу скончался в возрасте 99 лет в США, сообщает газета New York Times с ссылкой на сына экономиста.
"Роберт Мертон Солоу, получивший Нобелевскую премию по экономике в 1987 году за свою теорию о том, что технологические достижения в большей степени, чем рост капитала и рабочей силы, стали основным движущим фактором экономического роста в США, скончался в четверг в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс… Его сын Джон подтвердил его смерть", — сообщает газета.
Профессор Солоу преподавал в Массачусетском технологическом институте, был экономическим советником президентов Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.