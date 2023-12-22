МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам ноября выросли на 2,8% за год после увеличения показателя на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Вступают в силу санкции Японии против 57 российских компаний

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, прогнозировали показатель на уровне 2,6%.

За ноябрь индекс цен снизился на 0,2% после роста на 0,9% в октябре.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,5%, что совпало с прогнозом аналитиков. За месяц базовые потребительские цены не изменились после увеличения на 0,7% в октябре.