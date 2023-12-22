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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231222/842640610.html
Годовая инфляция в Японии в ноябре замедлилась
Макроэкономика
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Потребительские цены в Японии по итогам ноября выросли на 2,8% за год после увеличения показателя на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства... ПРАЙМ, 22.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам ноября выросли на 2,8% за год после увеличения показателя на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, прогнозировали показатель на уровне 2,6%.
За ноябрь индекс цен снизился на 0,2% после роста на 0,9% в октябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,5%, что совпало с прогнозом аналитиков. За месяц базовые потребительские цены не изменились после увеличения на 0,7% в октябре.