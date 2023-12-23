Пушков: Запад развязал против России "ледяную войну", а на Украине "горячую"
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Запад уже развязал против России "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что идет подготовка к новой холодной войне.
Пушков напомнил, что вопреки подобным формулировкам Запад уже почти два года ведет подобную войну, причем "в самой активной форме".
"А готовились они к ней, как минимум, уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток — еще и раньше", — подчеркнул сенатор.
Пушков указал на то, что состояние двусторонних отношений в годы "холодной войны" было неизмеримо лучше, чем сейчас. Так, были некоторые ограничения на торговлю с СССР, но они несравнимы с нынешними санкциями. "Да, был Карибский кризис, но были и встречи в верхах, заключались важные договоры, подписывались крупные соглашения. Даже в разгар "холодной войны" в первой половине 1980-х советский газ по трубам шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы", — подчеркнул он.
"Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь "готовится к новой холодной войне", к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором", — заключил Пушков.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231223/842650151.html