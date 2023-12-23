МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Запад уже развязал против России "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что идет подготовка к новой холодной войне. Психоз вокруг Украины. Пушков охарактеризовал состояние властей ЕС

Пушков напомнил, что вопреки подобным формулировкам Запад уже почти два года ведет подобную войну, причем "в самой активной форме".

"А готовились они к ней, как минимум, уже с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток — еще и раньше", — подчеркнул сенатор.

Пушков указал на то, что состояние двусторонних отношений в годы "холодной войны" было неизмеримо лучше, чем сейчас. Так, были некоторые ограничения на торговлю с СССР, но они несравнимы с нынешними санкциями. "Да, был Карибский кризис, но были и встречи в верхах, заключались важные договоры, подписывались крупные соглашения. Даже в разгар "холодной войны" в первой половине 1980-х советский газ по трубам шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы", — подчеркнул он.

"Ныне же Запад ведет против России не холодную, а уже "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь "готовится к новой холодной войне", к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором", — заключил Пушков.