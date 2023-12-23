МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. С правлением Владимира Зеленского могут покончить коррумпированные украинские офицеры — такое мнение в своем микроблоге в соцсети X высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В Киеве предположили, как Запад отреагирует на поражение Украины

По его словам, Зеленский становится фигурой, напоминающей фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Макгрегор подчеркнул, что Зеленский стал на Украине "невероятно непопулярным", и его уже "ненавидят большинство его генералов и офицеров".

"Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", — отметил он.