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2023
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"Его ненавидят": в США рассказали, кто хочет убрать Зеленского
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С правлением Владимира Зеленского могут покончить коррумпированные украинские офицеры — такое мнение в своем микроблоге в соцсети X высказал бывший советник главы Пентагона... ПРАЙМ, 23.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. С правлением Владимира Зеленского могут покончить коррумпированные украинские офицеры — такое мнение в своем микроблоге в соцсети X высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Зеленский становится фигурой, напоминающей фашистского диктатора Бенито Муссолини.
Макгрегор подчеркнул, что Зеленский стал на Украине "невероятно непопулярным", и его уже "ненавидят большинство его генералов и офицеров".
"Они все коррумпированы, и мы это понимаем, но даже коррумпированные офицеры чувствуют накал страстей и хотят положить этому конец", — отметил он.