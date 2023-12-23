МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов заверять, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. В ВАРПЭ оценили влияние ограничений США на импорт российской рыбы

"Таможенно-пограничная служба США теперь будет требовать от импортеров предоставить подтверждение, что рыба, морепродукты и содержащая их продукция, ввозимая в США, не содержат материалов, происходящих из РФ", — говорится в заявлении на сайте организации.

По информации американской таможни, запрет распространяется на продукцию из России, переработанную в третьих странах.

Ранее в пятницу американское министерство финансов сообщило, что США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.