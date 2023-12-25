МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.