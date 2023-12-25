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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231225/842655934.html
Песков рассказал, планируются ли у Путина зарубежные визиты
Макроэкономика
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Президент РФ Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы... ПРАЙМ, 25.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но не на начало года, сейчас главное — внутренняя повестка, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно", — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос о планируемых зарубежных визитах российского лидера.