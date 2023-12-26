МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Частные компании в России готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Реестр бюджетных инвестиций в строительство в России станет электронным

"Российские компании готовы инвестировать средства в развитие космической отрасли, но надо сформировать для них комфортные условия. Предложить им действенные стимулы для реализации амбициозных проектов, к числу которых относится в том числе и создание орбитальных многоспутниковых группировок", — сказал он на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

Мишустин отметил, что для того, чтобы вовлечь предпринимателей в эту работу, нужно обновить нормативно-правовую базу, установить прозрачные правила взаимодействия государства и бизнеса, снизить регуляторные барьеры.