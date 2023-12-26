2023-12-26T15:39:43+03:00
2023-12-26T15:39:43+03:00
2023-12-26T15:39:43+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231226/842676587.html
Мишустин призвал стимулировать инвестиции в космическую сферу
Макроэкономика
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Частные компании в России готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Российские... ПРАЙМ, 26.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, инвестиции, космос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Частные компании в России готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Российские компании готовы инвестировать средства в развитие космической отрасли, но надо сформировать для них комфортные условия. Предложить им действенные стимулы для реализации амбициозных проектов, к числу которых относится в том числе и создание орбитальных многоспутниковых группировок", — сказал он на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.
Мишустин отметил, что для того, чтобы вовлечь предпринимателей в эту работу, нужно обновить нормативно-правовую базу, установить прозрачные правила взаимодействия государства и бизнеса, снизить регуляторные барьеры.