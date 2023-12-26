МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим на 4,5% с 1 января 2024 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство выделит средства на модернизацию отделений почты в селах

"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045: страховых сумм, установленных пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации", — говорится в документе.

Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

В документе также прописано, что индексации подлежат компенсации, установленные пунктом 4 указа президента РФ "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях".