МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Федеральное казначейство и АО "Почта России" решили создать дорожную карту, которая должна повысить финансовую эффективность госпредприятия, заявила пресс-служба компании. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

"Казначейством России детально проанализирована деятельность компании: бизнес-план, проекты оптимизации и развития <…> По итогам заседания принято решение о разработке дорожной карты, включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой эффективности АО "Почта России", — указывается в заявлении.

Согласно информации аудита, предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году был оценен в 24,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 миллиарда рублей. Отмечалось, что убыточность была результатом решений руководства госкомпании.

Казначейство отметило другие причины убытка "Почты России": некорректная работа IT-систем группы, необоснованные покупки и убыточные проекты. Также, был замечен рост фонда оплаты труда аппарата управления на 13 процентов и дочерних компаний группы на 186 процентов при наличии дублирования управленческих функций.

25 сентября председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила о "растущей финансовой дыре" в "Почте России". Она задавалась вопросом, не идут ли в организации и другие процессы, которые "надо с участием правоохранительных органов или других поправить". Гендиректор "Почты России" Михаил Волков, в свою очередь, отмечал, что за полгода организация почти в три раза сократила убыток от операционной деятельности, но ситуация "остается очень напряженной". По его словам, около 27 тысяч отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большая часть — с отрицательной маржинальностью.

Позднее, 21 декабря, Матвиенко подчеркивала, что аудит "Почты России" позволил правительству открыть "много интересного". СФ, добавляла она, ожидает решений для обеспечения четкой работы компании в 2024 году.