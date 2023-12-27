МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 19 по 25 декабря ускорилась до 0,28% с 0,18% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 7,42%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат зафиксировал увеличение производства бензина в России

"За период с 19 по 25 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,28%, с начала декабря — 100,73%, с начала года — 107,42%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3%. Подорожали все наблюдаемые овощи и фрукты, в том числе огурцы — на 8,8%, помидоры — на 4%, свекла — на 1,8%, капуста — на 1,6%, яблоки — на 1,4%, картофель и лук — на 0,6%, морковь и бананы — на 0,4%.

Сильнее всего с 19 по 25 декабря вновь подорожали яйца — на 4% после роста на 4,6% неделей ранее. Выросли цены и на другие продукты, но существенно меньше. В частности, на вареные колбасы, сливочное масло, сыры, овощные консервы для детского питания — на 0,5%, сосиски, сардельки — на 0,4%, говядину, баранину, сметану, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель — на 0,3%, рыбу, молоко, творог, хлеб ржаной, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль — на 0,2%, свинину и маргарин — на 0,1%.

Снизились цены на курятину — на 0,8%, сахар, пшено и гречку — на 0,2%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье и чай — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали спички — на 0,5%, туалетная бумага, хозяйственное мыло и зубные пасты — на 0,3%, стиральные порошки и зубные щетки — на 0,2%, прокладки гигиенические и пеленки для новорожденных — на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,1%.

Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,5%, смартфоны — на 0,02%, цены на электропылесосы снизились на 0,45%. Стоимость нового отечественного автомобиля с 19 по 25 декабря выросла на 1,54%, цена иностранного за неделю не изменилась. Цена на автомобильный бензин выросла на 0,22%, дизельное топливо — на 0,01%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: аллохол — на 0,8%, корвалол — на 0,7%, противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,6%, мазь "Левомеколь" — на 0,5%, валидол и поливитамины — на 0,4%, отечественный анальгин — на 0,3%, противовоспалительное средство "Нимесулид", средство от кашля "Ренгалин" и комбинированные анальгетики — на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 4,9%.