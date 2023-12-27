МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Безработица в России в ноябре 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,9%, следует из доклада Росстата. Что такое безработица: уровень, виды, причины и последствия

"В ноябре 2023 года 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

До нового исторического минимума в 2,9% безработица опустилась в октябре. При этом если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,224 миллиона человек, то в ноябре она подросла до 2,233 миллиона человек.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2023 года составила 76,3 миллиона человек.