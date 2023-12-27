МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Безработица в России второй месяц подряд оставалась на минимуме

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с предыдущим месяцем в октябре реальные зарплаты в России выросли на 3%. Рост показателя в январе-октябре составил 7,7% в годовом выражении.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре, по оценке Росстата, была на уровне 73 830 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,2%; по сравнению с сентябрем — на 3,9%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,7% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.