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https://1prime.ru/macroeconomics/20231227/842689766.html
Реальные зарплаты в России в октябре ускорили рост в годовом выражении
Макроэкономика
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Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — средняя... ПРАЙМ, 27.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, реальные зарплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с предыдущим месяцем в октябре реальные зарплаты в России выросли на 3%. Рост показателя в январе-октябре составил 7,7% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре, по оценке Росстата, была на уровне 73 830 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,2%; по сравнению с сентябрем — на 3,9%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,7% в годовом выражении.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.