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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231227/842690177.html
Минфин не закладывал налог на сверхприбыль в бюджет в 2024 году
Макроэкономика
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Минфин РФ не закладывал поступления в бюджет по налогу на сверхприбыль от компаний в 2024 году, но "спросит со всех: заплатил или нет", заявил журналистам министр финансов Антон... ПРАЙМ, 27.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, бюджет, налог на сверхприбыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не закладывал поступления в бюджет по налогу на сверхприбыль от компаний в 2024 году, но "спросит со всех: заплатил или нет", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Кому охота переплачивать? Я не могу сказать (сколько бизнес еще может заплатить — ред.), но, во всяком случае, то, что мы оценивали, примерно совпало… Каких-то сумм в бюджет следующего года мы не закладывали и не ожидаем ничего такого, но спросим со всех: заплатил или нет?", — сказал он.
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
Всего за счет налога на сверхприбыль планировалось привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. И ожидания от этой меры, как отмечал Силуанов, сработали — сборы уже превысили прогноз: бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей.