МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина. Пьяных водителей будут усиленно ловить в праздники в Москве

Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения — с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета — с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.