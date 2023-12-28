2023-12-28T19:42:49+03:00
2023-12-28T19:42:49+03:00
2023-12-28T19:42:49+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231228/842702222.html
Водительские права на Украине сильно подорожают в январе
Макроэкономика
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Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина. Согласно... ПРАЙМ, 28.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, водительские права
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто подорожает в десятки раз на Украине с 1 января, следует из постановления украинского кабмина.
Согласно опубликованному на сайте правительства Украины постановлению, следует, что цены на сервисные услуги МВД вырастут: на выдачу водительского удостоверения — с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен (6 долларов), принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 (6,6 доллара), принятие практического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 420 (11 долларов), регистрацию, перерегистрацию транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета — с 200 гривен (5,3 доллара) до 350 (9,3 доллара).
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Ранее украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.