МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года — за счет того, что два последних дня года этого выпадают на субботу и воскресенье. Эксперты назвали лучшие цвета для сервировки новогоднего стола

"В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — Новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года", — рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

"Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ", — уточнила эксперт.

Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, — на вторник, 31 декабря.

При этом юрист напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться согласно статье 153 Трудового кодекса минимум в двойном размере или в одинарном, если сотруднику предоставят дополнительный выходной. Он имеет право сам решить, что для него выгоднее. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.