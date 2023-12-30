МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. За гуляние в новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа будут задерживать, пишет "Страна.ua" со ссылкой на заместителя начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолия Серединского. "Умнее других". Сразу десять волонтеров сбежали с Украины

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы", — сказал он, уточнив, что у них будут выяснять, что заставило их нарушить комендантский час.

Кроме того, задержанными будет заниматься территориальный центр комплектации и социальной поддержки — орган, занимающийся призывом на военную службу.

"Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", – подчеркнул Серединский.

Власти Украины с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. Во время действия военного положения выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.