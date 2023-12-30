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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231230/842712874.html
Неожиданный подарок. Власти предупредили украинцев насчет новогодней ночи
Макроэкономика
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За гуляние в новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа будут задерживать, пишет "Страна.ua" со ссылкой на заместителя начальника департамента превентивной деятельности... ПРАЙМ, 30.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. За гуляние в новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа будут задерживать, пишет "Страна.ua" со ссылкой на заместителя начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолия Серединского.
"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы", — сказал он, уточнив, что у них будут выяснять, что заставило их нарушить комендантский час.
Кроме того, задержанными будет заниматься территориальный центр комплектации и социальной поддержки — орган, занимающийся призывом на военную службу.
"Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", – подчеркнул Серединский.
Власти Украины с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. Во время действия военного положения выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.