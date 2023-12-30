МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Экономические надежды растут в мире на Юге и Востоке, а жители Запада, наоборот, становятся все более пессимистичны, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Пять крупнейших рыночных сюрпризов 2023 года в мире

"Глобальный экономический спад воцарился в мире видимо надолго. И это в полной мере отражается в ощущениях жителей планеты. Позитивно в отношении экономических изменений настроены 26% респондентов во всем мире. 39% считают, что в следующем году экономических трудностей будет больше. Еще 29% опрошенных полагают, что с экономической точки зрения новый год будет таким же, как и предыдущий. То есть экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе", — говорится в анализе.

Эксперты уточняют, что "среди оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран нет ни одной европейской за исключением Албании и Косово, зато в этот лагерь входят страны Востока и глобального Юга". "Возглавляет список оптимистов Саудовская Аравия с показателем индекса экономической надежды в 78 пунктов. В Индии значение индекса равно 0 — то есть в стране равное количество экономических оптимистов и пессимистов", — подсчитали специалисты.

"Список стран, находящихся в отрицательной зоне показателей индекса экономической надежды, полнится западными странами во главе с Германией (-54). За ней в тесной связке следуют другие европейские соседи. Показатели индекса в Канаде составляют —36 пунктов, в США —22", — добавляют аналитики.

Россияне относительно экономических перспектив также настроены достаточно пессимистично. Экономических трудностей в новом году ожидают двое из пяти (39%) россиян, на улучшения в экономике надеется каждый восьмой респондент (12%). "Однако в России в сравнении с последними годами ситуация с экономическими надеждами взяла курс на восстановление. Если в пандемийные годы значение индекса находилось на самых низких отметках за весь период измерений (-41 и —42 пункта), то в прогнозах на год наступающий россияне показали заметную положительную динамику", — уточнили эксперты.

"Уже давно нет того сытого и благополучного западного мира, который нам когда-то представлялся. Новые центры экономического развития смещаются на Восток. Мир меняется стремительно и не всегда по тем сценариям, которые закладывались под пандемию или поддержку вооруженных конфликтов. Мировая экономика уже не будет прежней. На смену западноцентристской экономике приходит новая мультирегиональная система", — пояснил для РИА Новости президент "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.