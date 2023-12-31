МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них три — дети, 110 человек получили ранения, из них 17 — дети, заявил губернатор Вячеслав Гладков.