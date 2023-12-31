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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231231/842715141.html
Число погибших в Белгороде выросло до 21 человек
Макроэкономика
Новости
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них три — дети, 110 человек получили ранения, из них 17 — дети, заявил губернатор Вячеслав... ПРАЙМ, 31.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, белгород, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них три — дети, 110 человек получили ранения, из них 17 — дети, заявил губернатор Вячеслав Гладков.