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2023

https://1prime.ru/macroeconomics/20231231/842715141.html

Число погибших в Белгороде выросло до 21 человек

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21, из них три — дети, 110 человек получили ранения, из них 17 — дети, заявил губернатор Вячеслав... ПРАЙМ, 31.12.2023

макроэкономика, экономика, новости, белгород, всу

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60