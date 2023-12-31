2023-12-31T04:55:17+03:00
2023-12-31T04:55:17+03:00
2023-12-31T04:55:17+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231231/842715276.html
В США после обстрела Белгорода предрекли исчезновение Украины
Макроэкономика
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Атака киевского режима на Белгород, в результате которого погибли люди, повлечет уничтожение Украины как государства, заявил в соцсети X экс-разведчик вооруженных сил США Скотт... ПРАЙМ, 31.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, всу, сша, россия, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Атака киевского режима на Белгород, в результате которого погибли люди, повлечет уничтожение Украины как государства, заявил в соцсети X экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.
Он процитировал пост пользователя, позиционирующего себя как украинца, требующего от Запада предоставить Киеву еще больше оружия, грозящегося в противном случае "принести войну в Россию" и называющего атаку на Белгород "посланием западным партнерам", которое должно донести эту позицию до них.
"Вы только что обнулили свое существование как национального государства. Поздравляю", — написал Риттер.
Он ответил цитируемому пользователю, что ему предстоит "употребить на обед свой пост", когда в будущем году существованию Украины придет конец.