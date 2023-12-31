МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Атака киевского режима на Белгород, в результате которого погибли люди, повлечет уничтожение Украины как государства, заявил в соцсети X экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер. Число погибших в Белгороде выросло до 21 человека

Он процитировал пост пользователя, позиционирующего себя как украинца, требующего от Запада предоставить Киеву еще больше оружия, грозящегося в противном случае "принести войну в Россию" и называющего атаку на Белгород "посланием западным партнерам", которое должно донести эту позицию до них.

"Вы только что обнулили свое существование как национального государства. Поздравляю", — написал Риттер.

Он ответил цитируемому пользователю, что ему предстоит "употребить на обед свой пост", когда в будущем году существованию Украины придет конец.