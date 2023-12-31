МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. Лавров назвал число стран, желающих установить партнерские связи с БРИКС

"В 2023 году наблюдается сохранение положительной динамики взаимной торговли, особенно российского экспорта в Египет. По итогам этого года мы ожидаем, что товарооборот увеличится на четверть и превысит отметку в 7 миллиардов долларов США", — сказал Теванян. Он отметил, что российская сторона надеется, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Как сообщил собеседник агентства, компании Египта заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах.

"В последние несколько лет доллары и евро в Египте стали дефицитными, из-за чего периодически возникают проблемы с оплатой за уже поставленные товары. В связи с этим египетские партнеры выражают большой интерес к переходу на расчеты в национальных валютах", — добавил торгпред.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ

Перспективными нишами для российских экспортеров в Египте могут стать поставки сельхозтехники и оборудования для ирригации, также популярностью пользуются российские сталь, медь, древесина и зерно, заявил Теванян.

"Если говорить о перспективных нишах для наших поставщиков, то очень большое значение имеет сельское хозяйство, которое стабильно заинтересовано в сельскохозяйственной технике и оборудовании для ирригации", — сказал он.

Как отметил Теванян, традиционно востребованной российской продукцией, без которой даже в кризисное время египетская экономика не может обойтись, остается пшеница. Он напомнил, что Россия является главным поставщиком зерна в Египет: в прошедшем сельскохозяйственном году объем поставок составил более 8 миллионов тонн.

"Также популярностью пользуется наше растительное масло, сталь. Развитая местная кабельная промышленность предъявляет значительный спрос на медь, мебельная и строительная отрасль – на древесину", — добавил собеседник агентства.

Среди остальных перспективных направлений экспорта из России в Египет торгпред назвал технологические решения в нефтегазовой отрасли и в IT-сфере.