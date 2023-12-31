МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Возможное отстранение экс-президента США Дональда Трампа от участия в предстоящих выборах главы Белого дома "разорвет" страну "на части", заявил CNN бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. ФБР расследует угрозы в адрес колорадских судей, отстранивших Трампа

По его словам, по поводу реальности подобной схемы имеются "очень, очень сильные сомнения".

"Я думаю, что это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что за него хотят проголосовать десятки миллионов человек", — подчеркнул Аксельрод.

Он добавил, что если демократы намерены победить Трампа, то им, "вероятно", придется "сделать это на выборах".

Экс-советник напомнил, что попытки отстранить экс-президента дали обратный эффект — после предъявления ему различных обвинений популярность Трампа лишь повысилась.

"Мы провели этот эксперимент, и с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения, он только выиграл", — подчеркнул Аксельрод.