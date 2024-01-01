МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Ассигнования на оплату труда работников здравоохранения, соцобеспечения, образования, культуры и науки будут проиндексированы с 1 января года на 9,8%, свидетельствует проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) … проиндексированы … на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году на 9,8%, в 2025 году на 6,8%, в 2026 году на 6,4% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", — говорится в документе.

Работники, чьи зарплаты будут проиндексированы, определены указами президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соцполитики" и от 28 декабря 2012 г года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Кроме того, повышение зарплат работников бюджетной сферы предусмотрено также генеральным трехсторонним соглашением между правительством РФ, работодателями и профсоюзами на 2024-2026 годы.