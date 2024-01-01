2024-01-01T04:58:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240101/842718511.html
"Осталась минута". В США указали, откуда исходит истинная угроза стране
Макроэкономика
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Соединенные Штаты, уделяя внимание конфликтам вдалеке от своих границ, должны понимать, что истинные угрозы безопасности страны — внутри нее, написал в соцсети X бывший советник... ПРАЙМ, 01.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дуглас макгрегор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, уделяя внимание конфликтам вдалеке от своих границ, должны понимать, что истинные угрозы безопасности страны — внутри нее, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Америке "осталась одна минута до полуночи".
"Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не от какого-то зарубежного поля боя, они находятся прямо здесь, дома", — подчеркнул Макгрегор.