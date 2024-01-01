МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, уделяя внимание конфликтам вдалеке от своих границ, должны понимать, что истинные угрозы безопасности страны — внутри нее, написал в соцсети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Мы ошибались". Макгрегор рассказал о фатальном просчете США на Украине

По его словам, Америке "осталась одна минута до полуночи".

"Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не от какого-то зарубежного поля боя, они находятся прямо здесь, дома", — подчеркнул Макгрегор.