МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Каждому украинцу предстоит сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной, заявил Владимир Зеленский в своем новогоднем видеообращении. Риттер уточнил, какие города перейдут под контроль России

По его словам, с 24 февраля 2022 года люди оказались в разной ситуации и сделали разный выбор — кто-то остался в стране, кто-то стал беженцем, кто-то оказался на занятых российскими войсками территориях, кто-то вывозил детей, кто-то ушел на фронт.

"Кто-то спасал других, кто-то спасал свою семью, кто-то уехал и остался там, а кто-то уехал и вернулся домой на Украину", — отметил Зеленский.

Он привел в пример истории украинцев, ушедших на фронт, которые "не могли больше сидеть за границей где-то далеко от дома и вернулись".

"Однажды придется задать себе вопрос "кто я", сделать выбор — кем я хочу быть: жертвой или победителем, беженцам или гражданином, и каждый знает ответ", — сказал Зеленский.

Власти Украины на фоне проблем с личным составом на линии боевого соприкосновения прорабатывают механизмы стимулирования уехавших за границу граждан вставать на воинский учет и получать повестки. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, после чего свободный выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен. В настоящее время рассматривается вопрос об ужесточении правил мобилизации, что вызвало серьезное напряжение в обществе.