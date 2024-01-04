МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам прошедшего года, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,7% с 3,2% годовых по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Германия ожидает принятия новых антироссийских санкций

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

В том числе за декабрь потребительские цены в Германии, также по предварительной оценке, выросли на 0,1%, что также совпало с прогнозом аналитиков.

В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись в среднем на 3,8% за год, что также совпало с ожиданиями. За декабрь показатель увеличился на 0,2% при прогнозе роста на 0,3%.