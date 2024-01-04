2024-01-04T17:35:00+03:00
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2024-01-04T17:35:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240104/842731320.html
Инфляция в Германии по итогам 2023 года ожидаемо ускорилась
Макроэкономика
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Инфляция в Германии по итогам прошедшего года, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,7% с 3,2% годовых по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 04.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, германия, инфляция в германии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам прошедшего года, согласно предварительной оценке, ускорилась до 3,7% с 3,2% годовых по итогам ноября, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В том числе за декабрь потребительские цены в Германии, также по предварительной оценке, выросли на 0,1%, что также совпало с прогнозом аналитиков.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись в среднем на 3,8% за год, что также совпало с ожиданиями. За декабрь показатель увеличился на 0,2% при прогнозе роста на 0,3%.