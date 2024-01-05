МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2024 году украинский конфликт сойдет на нет, экономика и национальная валюта России будут укрепляться, доллар и евро составят 70 и 80 рублей соответственно, энергоресурсы России вновь будут востребованы на европейском рынке, такой прогноз дал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В России спрогнозировали динамику роста ВВП в 2024 году

"Может случиться таким образом, что к лету все закончится. Пройдут выборы (в России), "товарищи" попробуют ситуацию в России покачать, у них это не выйдет. Они поймут, что в дальнейшем смысла нет поддерживать Украину. Без поддержки Киев долго не протянет. Соответственно, все это закончится", — сказал политик.

После этого, по словам Абрамова, откроются как новые рынки для российских энергоресурсов, так и прежние. "Особенно (это касается) небольших европейских государств, которые оказались заложниками ситуации. Экономически им это (санкции – ред.) не выгодно, не нужно. Но они оказались заложниками больших политических игр", — отметил сенатор.

"Вполне возможно, мы к концу года вернемся к доллару и евро 70 и 80 рублей соответственно. С растущей экономикой и большими перспективами развития", — добавил он.

По мнению законодателя, после того, как будет закончен конфликт на Украине, неизбежно смягчение санкций. "Возможно, США захотят дотянуть украинский конфликт до своих президентских выборов в ноябре 2024 года. Но к этому моменту все решения относительно Украины уже будут приняты. И приниматься они будут летом", — сказал парламентарий.

Абрамов полагает, что первыми могут отказываться от санкций против РФ европейские компании, бизнес. "Сегодня антироссийская политика не привела к ожидаемым для Запада результатам, кроме потери всемирного доверия к инвестированию в западные страны, к тому, что права инвесторов там защищены. Мир уже не будет прежним, это тектонические сдвиги", — заключил политик.