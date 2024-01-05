ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. Атаки на коммерческие суда в Красном море не оказывают значимого влияния на энергетические цены в США, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

"У нас достаточно предложений нефти и мы вообще не видим никакого влияния, энергетические цены остаются достаточно стабильными", — заявила она в интервью телеканалу CNN.

Йеллен добавила, что ситуация в Красном море все же является предметом для беспокойства со стороны США и других стран, и признала, что стоимость морских перевозок в некоторой степени выросла, в особенности между Азией и Европой.

"Но мы не видим никакого эффекта в Соединенных Штатах, хотя это международный вызов и необходимо работать вместе с другими странами для ответа на него", — подчеркнула глава американского минфина.

Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.