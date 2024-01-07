МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сейчас слишком истощен и слаб, чтобы победить, заявил отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для британской газеты Telegraph. "Отказники в каждой роте". Боец ВСУ рассказал о происходящем в Крынках

"Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы", — названа его публикация.

По его словам, сегодня Зеленский сталкивается с "величайшим испытанием" своего лидерства на прочность, в отличие от ситуации почти два года назад, с началом боевых действий.

Автор, в частности, указывает на усиливающиеся разногласия в высшем руководстве Украины, в том числе между Зеленским и главкомом Залужным, на взаимные обвинения в военных неудачах.

В статье говорится, что Зеленский не выдвинул никакой реальной стратегии — за исключением предположения о том, что центр тяжести сместится на Крым и Черное море, с одновременной защитой от потенциальных наступательных операций России на востоке.

"Зеленский, возможно, истощен почти двумя годами военного конфликта, но теперь он должен сосредоточиться на возвращении инициативы", — делается вывод в публикации.