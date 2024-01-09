МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В связи с планами властей Украины принять нормы, резко ужесточающие мобилизацию, очевидно, что Владимир Зеленский "политически уже умер", заявил в интервью радио New Voice секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. На Украине сильно замедлилась мобилизация, сообщили в Верховной раде

"Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", — отметил он.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявляла о подготовке проекта закона, касающегося мобилизации. Документ, в частности, предусматривает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, которые получают второе и третье высшее образование. Он также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, замену срочной службы на базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставление отпуска 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что центры комплектования были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует об огромных потерях в ВСУ.