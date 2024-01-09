МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украина в этом году будет фактически разделена на части, пишет американский эксперт, директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time. "Словно врата ада". Солдат ВСУ рассказал о смертоносных российских бомбах

По его словам, в настоящее время Россия обладает инициативой на поле боя и материальным преимуществом.

Как прогнозирует Бреммер, 2024 год будет переломным моментом в конфликте. "Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Киев получил серьезный удар от сокращения политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, тогда как перспективы европейской помощи лишь немногим лучше.

"Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на крупный военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию России и может втянуть НАТО в конфликт", — считает Бреммер.