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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240109/842746350.html
Разделится. Американский эксперт описал скорое будущее Украины
Макроэкономика
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Украина в этом году будет фактически разделена на части, пишет американский эксперт, директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала... ПРАЙМ, 09.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украина в этом году будет фактически разделена на части, пишет американский эксперт, директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time.
По его словам, в настоящее время Россия обладает инициативой на поле боя и материальным преимуществом.
Как прогнозирует Бреммер, 2024 год будет переломным моментом в конфликте. "Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, Киев получил серьезный удар от сокращения политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, тогда как перспективы европейской помощи лишь немногим лучше.
"Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на крупный военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию России и может втянуть НАТО в конфликт", — считает Бреммер.