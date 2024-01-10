МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Неспособность помочь Украине грозит катастрофой для Киева и США, заявил колумнист газеты The Washington Post Макс Бут. На Украине заявили о "политической смерти" Зеленского

"Американские средства для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, последствия для Украины и мира будут ужасающими", — отметил он.

Эксперт привел мнение президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, которая считает, что "последствия прекращения помощи США будут просто катастрофическими".

"Я думаю, что победа России в Украине — это, откровенно говоря, конец глобального лидерства США", — подчеркнула она.

По словам Бута, неспособность США поддержать Украину станет "величайшей внешнеполитической ошибкой".

"Победа России на Украине не только поставит под угрозу союзников США в Восточной Европе, но и пошлет опасный сигнал агрессорам, таким как Северная Корея и Китай, о том, что Западу не хватает решимости противостоять их планам", — считает эксперт.

В настоящее время конгресс не может утвердить инициативу Белого дома о предоставлении Киеву пакета на десятки миллиардов долларов. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы США. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к этой проблеме.