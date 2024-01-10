2024-01-10T05:55:34+03:00
2024-01-10T05:55:34+03:00
2024-01-10T05:55:34+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240110/842754588.html
"Все хуже и хуже". Американский журналист рассказал о ситуации на Украине
Макроэкономика
Новости
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По мере продолжения конфликта экономическое положение Украины ухудшается, отмечает корреспондент CNN Михаил Бочурков. Он приводит слова официантки, которая в одиночку обслуживает... ПРАЙМ, 10.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. По мере продолжения конфликта экономическое положение Украины ухудшается, отмечает корреспондент CNN Михаил Бочурков.
Он приводит слова официантки, которая в одиночку обслуживает полупустое кафе-бистро в центре Одессы. "Люди становятся беднее, и с каждым месяцем ситуация становится все хуже и хуже", — сказала женщина.
По словам журналиста, настроение украинцев становится все мрачнее из-за опасений, что запланированные два пакета помощи от США и Евросоюза на 61 и 52 миллиарда долларов соответственно застопорятся из-за политических разногласий.
"Часы тикают громче, чем когда-либо. Украина имеет огромный дефицит бюджета, и есть сведения, что в феврале она не сможет выплачивать зарплаты в государственном секторе", — говорится в публикации.