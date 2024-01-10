МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. По мере продолжения конфликта экономическое положение Украины ухудшается, отмечает корреспондент CNN Михаил Бочурков. В США предупредили о "катастрофе" из-за неспособности помочь Киеву

Он приводит слова официантки, которая в одиночку обслуживает полупустое кафе-бистро в центре Одессы. "Люди становятся беднее, и с каждым месяцем ситуация становится все хуже и хуже", — сказала женщина.

По словам журналиста, настроение украинцев становится все мрачнее из-за опасений, что запланированные два пакета помощи от США и Евросоюза на 61 и 52 миллиарда долларов соответственно застопорятся из-за политических разногласий.

"Часы тикают громче, чем когда-либо. Украина имеет огромный дефицит бюджета, и есть сведения, что в феврале она не сможет выплачивать зарплаты в государственном секторе", — говорится в публикации.