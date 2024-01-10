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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240110/842754647.html
Товарооборот России и Бразилии вырос до рекордных значений
Макроэкономика
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Товарооборот России и Бразилии в декабре прошлого года вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 миллиарда долларов, что произошло благодаря рекордному объему поставок российских... ПРАЙМ, 10.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, бразилия, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии в декабре прошлого года вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 миллиарда долларов, что произошло благодаря рекордному объему поставок российских нефтепродуктов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы.
Согласно данным ведомства, Бразилия в конце прошлого года ввезла из России товаров на 1,5 миллиарда долларов, что стало максимальным объемом закупок за современную историю.
Главным товаром импорта стали нефтепродукты — рекордные 1,5 тысячи тонн нефтепродуктов были приобретены за 1,14 миллиарда долларов. В результате Россия стала крупнейшим их поставщиком в Бразилию. На втором месте — США с 413,5 тысячи тонн нефтепродуктов, тройку лидеров замыкают Нидерланды (108,6 тысячи тонн).
Также в декабре Бразилия импортировала из России удобрения на 304,4 миллиона долларов, железо и сталь на 14 миллионов долларов и уран на 10 миллионов долларов.
Экспорт Бразилии в Россию сократился на 17% — до 63,6 миллиона долларов. В основном поставлялись мясо (30 миллионов долларов), кофе (17 миллионов долларов) и арахис (11 миллионов долларов).