МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, совпав с ожиданиями властей, в декабре месячная инфляция замедлилась до 0,73% против 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В Греции назвали виновника высокой инфляции

"В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2022 года – 107,42%", — говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была 7,48%.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 1,49% после 1,55% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 8,16%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,42% (в годовом выражении рост на 5,96%). Услуги прибавили 0,1% к ноябрю 2023 года (рост год к году — на 8,33%).

По итогам года инфляция оказалась несколько лучше ожиданий Минэкономразвития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор ЦБ в 7-7,5%.

В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития — в 4,5%.