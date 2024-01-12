2024-01-12T19:17:42+03:00
2024-01-12T19:17:42+03:00
2024-01-12T19:17:42+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240112/842787404.html
Цена бензина на АЗС в 2023 году выросла на 7,23 процента
Макроэкономика
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Средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23% по сравнению с предшествующим годом, что немного ниже темпов инфляции, в декабре цена замедлила темпы роста —... ПРАЙМ, 12.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, цены на бензин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23% по сравнению с предшествующим годом, что немного ниже темпов инфляции, в декабре цена замедлила темпы роста — поднялась на незначительные 0,03% к ноябрю, свидетельствуют данные Росстата.
Как указано в материалах ведомства, средняя цена дизельного топлива выросла на 0,2% в декабре по сравнению с ноябрем, в годовом выражении данные не приводятся. Инфляция при этом в декабре 2023 года составила 0,73%, в 2023 году — 7,42%.
При этом за отчетный период подешевело газомоторное топливо — на 1,1% по сравнению с предшествующим месяцем.