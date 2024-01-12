МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23% по сравнению с предшествующим годом, что немного ниже темпов инфляции, в декабре цена замедлила темпы роста — поднялась на незначительные 0,03% к ноябрю, свидетельствуют данные Росстата. Зимний дизель на бирже 12 января подешевел до 60 тысяч рублей за тонну

Как указано в материалах ведомства, средняя цена дизельного топлива выросла на 0,2% в декабре по сравнению с ноябрем, в годовом выражении данные не приводятся. Инфляция при этом в декабре 2023 года составила 0,73%, в 2023 году — 7,42%.

При этом за отчетный период подешевело газомоторное топливо — на 1,1% по сравнению с предшествующим месяцем.