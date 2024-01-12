2024-01-12T19:21:07+03:00
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2024-01-12T19:21:07+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240112/842787435.html
Инфляция в России на 9 января замедлилась до 7,44 процента
Макроэкономика
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Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 7,44% с 7,59% на 25 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На первой неделе... ПРАЙМ, 12.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 7,44% с 7,59% на 25 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На первой неделе 2024 года (за период с 1 по 9 января 2024 года) на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,26%, год к году инфляция составила 7,44%", — говорится в обзоре.
Как следует из документа, за отчетный период в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,72% за счет изменения цен на плодоовощную продукцию. "На продукты за исключением плодоовощной продукции инфляция составила 0,2% при удешевлении мясопродуктов и сахара. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,11%. В секторе услуг наблюдается дефляция (-0,33%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", — добавили в министерстве.